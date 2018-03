Online programma ondersteunt bij herstel na kanker

De Kanker Nazorg Wijzer (KNW), een online zelfmanagementprogramma voor mensen die herstellen van kanker, draagt bij aan het verminderen van depressiegevoelens en vermoeidheid. Ook stimuleert het programma voormalige kankerpatiënten meer te bewegen en gezond te eten.

Dit blijkt uit de onderzoek van Roy Willems en Iris Kanera waarop zij op 8 maart promoveren aan de Open Universiteit in Heerlen.

Het door Willems en Kanera ontwikkelde programma geeft informatie en advies op maat over vermoeidheid, angst en depressie, relaties en seksualiteit, werkhervatting, beweging, voeding, roken en restklachten. Daarnaast bevat de KNW video’s van voormalige kankerpatiënten en experts.

De promovendi onderzochten de effectiviteit van het programma. Willems richtte zich daarbij op het effect op kwaliteit van leven, angst, depressie en vermoeidheid. Kanera onderzocht het effect op beweging, voeding en roken. Aan het onderzoek namen 462 voormalig kankerpatiënten deel, ofwel in een controlegroep, ofwel in een experimentele groep.

Controle

Uit het onderzoek van Willems blijkt dat de mensen die het programma zes maanden gebruikten, na die periode emotioneel en sociaal beter functioneerden en minder last hadden van depressiegevoelens en vermoeidheid. Gevoel van controle over herstel na kanker lijkt een belangrijke verklaring te zijn voor de effecten op depressie en vermoeidheid, aldus de promovendus. Na twaalf maanden was er op deze punten geen verschil meer zichtbaar tussen de groepen, mogelijk als gevolg van het natuurlijke herstel van de controlegroep.

Kanera stelde vast dat de gebruikers van de KNW na een half jaar meer matig intensief bewogen en meer groenten consumeerden dan de controlegroep. Hoe jonger de deelnemers waren, hoe beter ze in staat waren om het toegenomen beweeggedrag op langere termijn vol te houden.