Dwangopnames toegenomen tot recordaantal

Het aantal dwangopnames in psychiatrische instellingen is fors toegenomen. Vorig jaar is er ruim 26.000 keer een verplichte behandeling opgelegd. Het aantal dwangopnames zonder spoed was bijna 18.000. Nooit eerder waren dat er zoveel.

Het is bijna een verdubbeling in tien jaar tijd, zo valt op te maken uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak waar NRC Handelsblad over publiceert. Dat is opvallend, want het beleid van het kabinet was juist gericht op het terugdringen van het verblijf in psychiatrische instellingen. Daarvoor is de Wet verplichte ggz aangenomen door de Eerste Kamer. Die maakt het mogelijk om patiënten gedwongen thuis te behandelen.

65-plussers

Een dwangopname zonder spoed volgt op een beslissing van de rechter, gesteund door advies van een onafhankelijk psychiater. Een dwangopname met spoed – ook wel inbewaringstelling genoemd – gebeurt na een beslissing van de burgemeester. Een inbewaringstelling mag maximaal drie weken duren. De gedwongen opnames nemen toe door het verkorten van behandelingen in de ggz. Daardoor komen mensen eerder op straat te staan en in de terugval groter. Opvallend is dat steeds meer 65-plussers gedwongen worden opgenomen