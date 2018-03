MMC erkend als Europees opleidingscentrum prostaatkanker

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is door the European Board- en School of Urology aangewezen als opleidingscentrum voor prostaatkanker. Dit betekent dat het ziekenhuis internationaal erkend is om de opleiding te verzorgen in prostaatoperaties.

Het MMC voldoet aan de vijf eisen om als ziekenhuis gekwalificeerd te worden als gecertificeerd opleidingscentrum. Het ziekenhuis hanteert een multidisciplinaire aanpak voor prostaatkanker; werkt in lijn met de richtlijnen van de Europese organisatie; verricht een bepaald aantal ingrepen per jaar, rapporteert resultaten en is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Behalve MMC zijn er in Nederland nog twee andere ziekenhuizen erkend als opleidingsziekenhuis, waaronder het Radboudumc. Urologische oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra.

Nog betere expertise

Het MMC maakt verder bekend dat uroloog Laurent Fossion is geselecteerd voor het LEAP-programma; een driejarig opleidings- en begeleidingstraject door Europese experts inzake prostaatkanker. "Voor Máxima Medisch Centrum betekent dit dat we als regionaal urologisch oncologisch centrum nog betere expertise in huis halen, waardoor we de patiënt de beste zorg kunnen bieden op het gebied van prostaatkanker", aldus Fossion.