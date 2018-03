Parnassia Groep opent volledig digitale ggz-poli

Parnassia Groep heeft de digitale poli officieel gelanceerd en rolt deze het komende jaar uit in de organisatie. In deze 100 procent online behandeling vindt het contact tussen behandelaar en patiënt niet meer plaats in de behandelkamer, maar online.

Sinds een aantal maanden is het al mogelijk om bij PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep, om volledig online behandeld te worden voor angst- of stemmingsklachten. Het contact tussen medewerker en patiënt speelt zich online via beeldbellen en/of een chatfunctie af. De digitale poli wordt beschikbaar voor patiënten in alle zorgmerken van Parnassia groep en is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen de ggz-aanbieder en app-ontwikkelaar Sense Health.

In de digitale poli staat de patiënt aan het roer, volgens Parnassia Groep. Hij geeft aan welke vorm van ondersteuning gewenst is, de zorgprofessionals kijken welke hulp hier het beste op aansluit en wanneer. Als de patiënt merkt dat het niet goed gaat, kan hij op dat moment contact zoeken met zijn behandelaar. Andersom geldt dat wanneer een behandelaar ziet dat een patiënt het lastig heeft, hij daarop direct actie kan ondernemen.

Communicatie tussen behandelaar en patiënt

De behandeling wordt ondersteund door de app Goalie. Deze geeft inzicht in het gedrag van de patiënt. Daarnaast ondersteunt Goalie gebruikers in het behalen van doelen en faciliteert het de communicatie tussen behandelaar en patiënt, zoals chatten en beeldbellen. Uit de eerste ervaringen van patiënten blijkt volgens de ggz-aanbieder dat bijna 70 procent van de patiënten die deze vorm van behandelen aangeboden heeft gekregen, dit ook daadwerkelijk wil.