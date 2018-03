Mensen met beperking klagen over stemlokalen

Er komen woensdag "achter elkaar" klachten binnen van mensen met een beperking die problemen hebben met stemmen. Dat zegt een woordvoerster van het College voor de Rechten van de Mens.

Tot nu toe ontving het college via een speciaal meldpunt 22 klachten. "Ze geven een divers beeld. We krijgen klachten van mensen in een rolstoel, maar ook van mensen met een visuele beperking, die de te kleine letters op het stembiljet niet goed kunnen lezen. Ook mocht iemand met een verstandelijke beperking geen hulp krijgen bij het stemmen", aldus de woordvoerster.

Om welke gemeenten het gaat kon zij nog niet zeggen. Het college riep eerder de overheid, gemeenten en politieke partijen op ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen.

Toegankelijk

De politiek wil dat vanaf volgend jaar bij verkiezingen, voor zover mogelijk, alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu is dat nog bij minstens een kwart van de bureaus. Ook wordt er gekeken of leden van het stembureau bijstand kunnen verlenen in het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking, als die daar zelf om vragen. Om het risico van beïnvloeding tegen te gaan, is hulp nu niet toegestaan.

Verstandelijk beperkten lopen tegen verschillende praktische problemen aan, zoals het niet begrijpen van informatie over verkiezingen en het moeilijk kunnen lezen. (ANP)