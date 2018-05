'Apps om huidkanker op te sporen geven geen betrouwbare diagnose'

Apps om huidkanker op te sporen komen vaak tot andere conclusies dan dermatologen die dezelfde huid onderzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van melanoomexpert Nicole Kukutsch van het Huidkankercentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Volgens de onderzoeker zijn de apps ongeschikt om een betrouwbaar oordeel te stellen.

Met de apps kan een vlek op de huid via de telefoon wordt gescand. Een bepaalde rating geeft aan of een vlek een hoog risico heeft of niet. Voor het onderzoek werd bezoekers in vier academische centra gevraagd of ze twee plekken konden aanwijzen die ze nader onderzocht wilden zien. Van die plekken werd een foto gemaakt met een app, waarna dezelfde plek werd beoordeeld door één of twee dermatologen, zonder dat de dermatoloog kennis had van de uitslag van de app. Bij 67 procent van de plekjes die van de app het stempel 'hoog risico' kregen en 70 procent van de plekjes met een gemiddeld risico ging het volgens de dermatoloog om een gewone moedervlek of een ouderdomswrat. "Dat vind ik een erg hoge foutmarge", zegt Kukutsch.

Het gebruik van de apps leidt volgens de onderzoeker tot onrust en een hogere zorgconsumptie. "Er zit ongetwijfeld toekomst in het gebruik van dit soort apps, maar ze zijn nu nog niet goed genoeg. Verder is het belangrijk om te weten dat de meeste melanomen (kwaadaardigste soort huidkanker) niet uit reeds aanwezige moedervlekken ontstaan maar op gewone huid."