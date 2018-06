Hulp bij overgewicht komt in basispakket

Mensen die iets willen doen aan hun overgewicht kunnen in de toekomst bepaalde vormen van hulp vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld diëtisten en coaches worden toegevoegd aan het pakket, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten.

"Als je gezonder gaat leven maak je minder ziektekosten", zo redeneert Bruins over de toevoeging van de zogenoemde leefstijlbegeleiding. "Soms kan je helemaal van een ziekte afraken als je gezonder gaat leven. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde vormen van diabetes."

Bruins haalt zware soorten paracetemol die alleen verkrijgbaar zijn via de apotheek uit het basispakket. Ook bepaalde vitamines worden in de toekomst niet meer vergoed. Met de maatregelen wordt zo'n 20 miljoen euro bespaard, aldus de minister. Een druppel op de gloeiende plaat van de gezondheidszorg, erkent hij, "maar er komen nog heel veel meer druppeltjes".

Leefstijlbehandeling

Tijdens het VGZ-zorgdebat 'Leefstijl als medicijn' eind vorig jaar maakte het ministerie al bekend dat de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandeling voor mensen met overgewicht en obesitas waarbij aandacht is voor voeding en leefstijl, per 2019 in het basispakket zou komen. Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde het ministerie van VWS in 2010 al om de GLI in het basispakket op te nemen, voor mensen met een hoog risico op complicaties van overgewicht. De toenmalige minister, Edith Schippers, besloot dit advies niet over te nemen. Daar komt vanaf 2019 dus verandering in. (Skipr/ANP)