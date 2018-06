Kinderombudsman wil sneller hulp voor kind met zieke ouders

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met ze wordt gekeken wat ze nodig hebben, en ze dus ook hulp, informatie en steun krijgen.

Dat meldt de Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Vaak nemen de kinderen taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. "Deze kinderen hebben op jonge leeftijd al met volwassen zorgen te maken." De hulp en zorg is nu vaak alleen op de vader of moeder gericht en dat moet volgens Kalverboer veranderen.

Aanbevelingen

Uit gesprekken met kinderen en jongeren kwamen "heel goede en concrete aanbevelingen" over op welk moment welke aandacht gewenst is. Zo vertelde een meisje aan een leraar over de problemen thuis maar gebeurde er niets. En ook toen de verslaafde vader van een jongen werd opgenomen en veroordeeld voor huiselijk geweld, kwam er geen hulp voor de zoon. "Terwijl het vrij logisch is dat dat effect heeft op een kind", zei de jongen later zelf.

Hulpverleners en professionals moeten alerter zijn, vindt de Kinderombudsman. Verder moeten de hulpverleners van de ouders én die van de kinderen samenwerken om de zorg voor het hele gezin zo optimaal mogelijk te krijgen. (ANP)