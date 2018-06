Woonzorgcentrum Rosengaerde benoemt nieuwe bestuurder

Esther Liefers wordt de nieuwe directeur bestuurder van woonzorgcentrum Rosengaerde. Zij volgt Miep van Es op, die aan het begin van het jaar bij de raad van toezicht heeft aangegeven per 1 juli 2018 te willen stoppen.

Liefers heeft ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg en in diverse leidinggevende functies gewerkt, waarvan de laatste vijftien jaar in de gehandicaptenzorg. In haar laatste functie werkte ze bij de Noorderbrug als manager en waarnemend bestuurder en maakte ze onderdeel uit van het managementteam. Over haar nieuwe functie bij Rosengaerde zegt Liefers: "Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle betrokkenen te werken aan het creëren van mogelijkheden in de dienstverlening aan ouderen in Dalfsen en omgeving en te zorgen voor kwaliteit van leven."

Inzet

De raad van toezicht van Rosengaerde bedankt vertrekkend bestuurder Van Es "voor haar inspirerende inzet in de afgelopen jaren". "Wij vertrouwen erop dat we met Esther Liefers een bestuurder aanstellen die de ingezette koers een voortvarend vervolg geeft en die in samenwerking met anderen bijdraagt aan een toekomstgericht ondersteuningsaanbod voor ouderen in de gemeente Dalfsen", aldus rvt-voorzitter Jan Rooijakkers.

Rosengaerde is een ouderenzorgorganisatie in de gemeente Dalfsen. Tot de organisatie behoren een verpleeghuis, verzorgingshuis en verschillende woonzorgcomplexen. Ook verleent Rosengaerde thuiszorg in Dalfsen.