VvAA benoemt directeur Expertisegebieden

Bart Janknegt is toegetreden tot het management team van VvAA Groep als Directeur Expertisegebieden. Janknegt wordt bij het collectief voor ruim 120.000 zorgverleners verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in de expertisegebieden Verzekeren, Ledencontact & Services, Juridisch advies en Rechtsbijstand, Advies en VvAA Belastingadviseurs en Consultants (VBC).

Janknegt (48) is afkomstig van Loyalis waar hij als interim Marketing & Sales Director mede verantwoordelijk was voor een versnelde professionalisering van de commerciële functie. Daarvoor was Janknegt ruim vijftien jaar werkzaam bij Reaal, onder meer in de functies van Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer. Tevens was Janknegt de laatste jaren actief als coach bij StartupBootCamp Amsterdam, lid van de raad van toezicht van Stichting AAP en als adviseur van PharmAccess, bij de ontwikkeling van een ‘mobile’ zorgverzekeringspropositie voor de Keniaanse markt.

Als ledencollectief van en voor de zorg biedt VvAA zorgverleners specifieke dienstverlening, op maat ontwikkeld voor hun situatie en/of beroepsgroep. Van juridisch advies en rechtsbijstand in bijvoorbeeld tuchtzaken tot fiscaal advies en het verzekeren van onder andere beroepsaansprakelijkheid. Janknegt ziet er naar uit “de unieke positie van de VvAA, samen met mijn team, de komende jaren verder te versterken en te borgen voor de toekomst”.