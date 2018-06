Bonden ziekenhuispersoneel dreigen met acties

Werknemers van universitaire ziekenhuizen zetten hun werkgevers voor het blok. Als hun cao-eisen volgende week dinsdag 09.00 uur niet zijn ingewilligd, komen er acties. Hoe die er uit komen te zien is nog onbekend.

Eind vorige maand liepen de onderhandelingen over een nieuwe cao vast. Volgens bonden willen de werkgevers van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) niet tegemoetkomen aan de eisen voor onder meer "marktconforme loonsverhogingen".



De NFU deed eerder een loonbod van structureel 6,3 procent over drie jaar. De Federatie Medisch Specialisten vindt dit, vergeleken met andere sectoren, "echt onvoldoende".



De werknemersorganisaties willen ook dat er concrete afspraken gemaakt worden om de werkdruk aan te pakken. "Het werkgeversvoorstel bevat alleen maar verslechteringen ten opzichte van de huidige cao", stelt de organisatie voor medisch specialisten. De werknemersorganisatie wil dat de NFU "alle voorgestelde verslechteringen" van tafel haalt.



FNV liet eerder al weten dat er acties komen waar mensen "last" van gaan krijgen. (ANP)