Martini Ziekenhuis bespaart kosten met big data

Het Groningse Martini Ziekenhuis gaat andere ziekenhuizen deelgenoot maken van een nieuwe behandelmethode waardoor patiënten sneller herstellen na een operatie. De nieuwe methode bespaart bovendien 1400 euro per patiënt, zo meldt Trouw.

Het Martini Ziekenhuis werkt nu een jaar met de zogeheten Eras-methode. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten na een operatie gemiddeld anderhalve dag eerder naar huis kunnen, en dat het deel dat kampt met ernstige complicaties daalt van 4,8 procent naar 1,2.

Eras staat voor Enhanced Recovery After Surgery – versneld herstel na een operatie. Het bestaat in Zweden sinds 2010, en inmiddels maken 175 ziekenhuizen in 25 landen er gebruik van. Anesthesioloog Hans de Boer zit in het bestuur van de organisatie en haalde de methode naar Groningen. Kortweg laat Eras zich samenvatten door de vraag: hoe herstelt de patiënt het snelst? Om die te beantwoorden stellen teams van medici constant protocollen bij op basis van beschikbare vakliteratuur.

Alle informatie over het behandeltraject van de patiënt gaat via het elektronisch patiëntendossier geanonimiseerd naar de Eras-databank. Een computerprogramma bekijkt alle handelingen die de patiënt heeft ondergaan en geeft feedback door te kijken hoe die afweken van de protocollen. “Zo kan het hele team zien welke resultaten de behandeling heeft opgeleverd bij die ene patiënt. Maar samen met de gegevens van de andere 175 ziekenhuizen vormt dit ook een enorme bron aan informatie. Wij zelf en de teams in ziekenhuizen over de hele wereld dragen dus bij aan de databank en we leren met alle geanonimiseerde gegevens van elkaar", licht De Boer toe in de krant.

Vandaag komen delegaties vanuit Delft, Enschede en Drachten naar Groningen om de methode te leren. Vier andere ziekenhuizen tonen belangstelling maar staan in de wachtrij, schrijft Trouw. In Groningen passen ze de Eras-methode nu toe bij darmoperaties en bij urologie, binnenkort volgt gynaecologie.