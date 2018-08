Grootste mazelenepidemie in tien jaar in Europa

Europa kent de grootste mazelenuitbraak sinds tien jaar. In de eerste helft van 2018 zijn meer dan 41 duizend kinderen getroffen door de ziekte. De meest getroffen landen zijn Frankrijk, Italië, Griekenland, Servië, Georgië, Rusland en Oekraïne. Er zijn tot nu toe 37 mensen overleden aan de gevolgen van mazelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt aan op maatregelen. Dat start met inenten.

Dit meldt het AD op 20 augustus. In 2017 was er al een record. Toen waren er in een heel jaar tijd bijna 24 duizend gevallen van mazelen in Europa. In 2016 waren er maar 5000 mazelenpatiënten, het was een van de laagste jaren ooit.

Vaccinatiegraad

De WHO maakt zich vooral zorgen om de lage vaccinatiegraad in Europa. Met 95 procent dekking steekt de mazelen niet op. Maar in de meeste landen ligt die lager. Per regio of gemeenschap zijn de verschillen groot, van iets lager (90 procent) tot veel lager (70 procent). Vooral zuigelingen lopen daardoor gevaar. Kinderen kunnen pas met 14 maanden worden ingeënt.

Hersenontsteking

De laatste grote mazelenuitbraak in Nederland was in 2013. Toen werden er 180 mazelenpatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Meestal blijft het bij rode vlekken en koorts, hoesten, verkoudheid en oogontsteking. Sommige patiënten kunnen oorontsteking of diarree krijgen. In enkele gevallen is er longontsteking of hersenontsteking. De hersenontsteking die zeven jaar na de mazelenbesmetting uitbreekt is vrijwel altijd dodelijk.