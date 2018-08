Congo keurt experimentele ebola-middelen goed

De Congolese autoriteiten hebben groen licht gegeven voor het gebruik van vier nieuwe experimentele middelen tegen ebola. De laatste uitbraak van het dodelijke virus heeft tot dusver het leven gekost aan tientallen mensen in het Afrikaanse land, dat ongeveer zestig keer zo groot is als Nederland.

De autoriteiten begonnen eerder deze maand al met het toedienen van het nieuwe middel mAb114 aan tien patiënten. Zij hebben sindsdien een "positieve evolutie" doorgemaakt, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De vier andere middelen die nu ook mogen worden gebruikt zijn ontwikkeld door bedrijven uit verschillende landen, waaronder Israël, de VS en Japan.

Inmiddels zijn ook bijna 1.700 mensen gevaccineerd met een middel van de farmaceut Merck, dat eerder heeft bewezen effectief te zijn. Het vaccin is toegediend aan hulpverleners en mensen uit de omgeving van patiënten. Ebola is besmettelijk. Tijdens een eerdere uitbraak in West-Afrika overleden ruim 11.000 mensen. (ANP)