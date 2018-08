HagaZiekenhuis doet proef met hartrevalidatie op afstand

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis is een proef gestart met hartrevalidatie op afstand. Met het tele-hartrevalidatieprogramma van HC@Home kan een patiënt op ieder gewenst moment zelfstandig werken aan het herstel na een hartinfarct.

Het programma is een initiatief van cardioloog Samer Somi en Christiaan van Meerveld, bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut. "Patiënten die de inspanningstest goed doorstaan, krijgen een smartphone met de app van HC@Home en een hartslagmeter die de sportactiviteiten en de hartslag registreert", licht Somi toe. "Wij kunnen via ons Zorgplatform de gegevens bekijken en beoordelen. Zo zien we snel of iemand zijn beweegadvies haalt, of dat hij te veel of te weinig sport. Een patiënt hoeft dus niet meer zo vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook niet voor advies of coaching. Dat geven we via een beveiligde mail of telefonisch."

De afdelingen fysiotherapie en cardiologie van het Haga Hartcentrum zien toekomst in het programma. Volgens het HagaZiekenhuis zijn de eerste resultaten van de proef veelbelovend. "Ook patiënten van andere ziekenhuizen informeren naar de mogelijkheden. We willen er zeker mee doorgaan", aldus het ziekenhuis.