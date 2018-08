Patiëntenfederatie en ZKN intensiveren samenwerking

Patiëntenfederatie Nederland en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), vernieuwen hun samenwerking met twee jaar tot 2020. Met de vernieuwde samenwerking komt er volgens hen nog beter inzicht in patiëntervaringen in zelfstandige klinieken.

De Patiëntenfederatie en ZKN hebben de eerste samenwerkingsovereenkomst getekend in 2014. In de nieuwe versie ligt volgens de Patiëntenfederatie "nog meer dan voorheen de nadruk op samenwerking en informatievoorziening". Ook gaat ZKN deel uitmaken van de adviesraad van ZorgkaartNederland, die zich inzet voor de verdere ontwikkeling van de ervaringssite.

"Er is grote behoefte aan ZorgkaartNederland en deze behoefte neemt alleen maar toe", aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. "Bij het kiezen van de beste zorg hebben mensen behoefte aan betrouwbare informatie. Door het grote aantal waarderingen op ZorgkaartNederland kunnen we zulke informatie bieden. Door samen te werken met ZKN kunnen we nog meer waarderingen ophalen van mensen die zorg krijgen in een zelfstandige kliniek."

ZKN-keurmerk

ZKN is de koepel van bijna 150 zelfstandige klinieken in Nederland. De klinieken voeren het ZKN-keurmerk, dat door onafhankelijke instanties wordt getoetst. Paulette Timmerman, directeur ZKN: "Via ZorgkaartNederland ontdekken steeds meer mensen de kwaliteit en meerwaarde van zorg in klinieken. Eind 2017 hadden zelfstandige klinieken gezamenlijk bijna 40.000 beoordelingen. We zijn dan ook verheugd om onze samenwerking met ZorgkaartNederland voort te zetten."