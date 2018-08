Marcel Haverkamp wordt nieuwe directeur Ideon

Marcel Haverkamp treedt per 1 oktober aan als algemeen directeur van Ideon, ontwikkelaar van kennismonitoren in de zorg. Hij neemt die positie over van Tom van der Meulen.

Tegelijk met Haverkamp komt Marlijn Abbink-Cornelissen het team van Ideon versterken. Zij gaat aan de slag op het gebied van productontwikkeling. Beiden hebben de afgelopen jaren bij Prismant gewerkt aan verscheidene vraagstukken rondom de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Van der Meulen laat weten blij te zijn met de komst van Haverkamp en Abbink-Cornelissen. "We denken dat we met hen erbij een mooi team hebben om Ideon een krachtige impuls richting de toekomst te geven."

Haverkamp kijkt uit naar zijn nieuwe functie bij Ideon. "Ik ben zeer gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan een goede zorg in Nederland. De medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij staan in het hart van de zorg. En dit hart verdient het om maximaal toegerust te zijn hun werk te kunnen doen."

Ideon ontwikkelt kennismonitoren, online vragenlijsten die het kennisniveau van zorgprofessionals meten. Zorginstellingen kunnen de uitkomsten ervan gebruiken bij het ontwikkelen of verbeteren van opleidingstrajecten.