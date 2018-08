TanteLouise pakt wachtlijst aan met tijdelijke units op ggz-terrein

Zorgorganisatie tanteLouise plaatst eind dit jaar tijdelijke zorgunits op de locatieVrederust van GGZ WNB, zo meldt het AD. De tijdelijke units zijn nodig om de groeiende wachtlijst voor verpleeghuisplekken aan te pakken.

Het gaat om huisvesting voor een kleine honderd dementerende senioren, waarvan een klein deel Korsakov heeft. De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor een periode van zes jaar. In die tijd wil TanteLouise definitieve oplossingen realiseren bestaande knelpunten en verouderde panden. De zorgorganisatie hoopt eind dit jaar een totaalhuisvestingsplan te kunnen presenteren.

GGZ WNB is blij met de komst van de portacabins van tanteLouise. De verhuur van grond zorgt namelijk voor extra inkomsten. Bestuurder Ineke Strijp verwacht de komende jaren meer van dit soort overeenkomsten te sluiten. Ook zij hoopt in november een totaalplan te presenteren, maar dan voor efficiënter gebruik van het 42 hectare grote ggz-terrein.

Zorglandgoed

Vrederust wordt mogelijk omgevormd tot een 'zorglandgoed' waarbij verouderde gebouwen een nieuwe bestemming krijgen of worden gesloopt en vernieuwd. Nu al huren Stichting Dag- en Woonvoorzieningen en ASVZ bestaande ruimtes bij GGZ WNB, maar in de toekomst wordt het terrein gedeeld met mogelijk nog meer instellingen. Streep verwacht dat over tien jaar een derde van de zorg op het landgoed nog ggz is tegen twee derde andersoortige zorg.

Ook op andere locaties probeert GGZB overtollige huisvesting te delen met andere zorgaanbieders. Zo trekt jeugdzorginstelling Juzt dit najaar in bij een vestiging van GGZ WNB in Roosendaal.