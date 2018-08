Kosten parkeervoorziening gehandicapten lopen sterk uiteen

Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor parkeervoorzieningen voor gehandicapten. De verschillen kunnen oplopen tot bijna 600 euro per aanvraag, constateert het besparingsplatform Kortingscode.nl op basis van een vergelijking van 25 grootste gemeenten.

De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is in 2018 met 140 euro het duurst in Haarlem, gevolgd door Zoetermeer (126 euro) en Eindhoven (111 euro). Sommige steden vergoeden op basis van de Wmo de kosten voor een parkeerkaart geheel of gedeeltelijk. Zo worden in Maastricht de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart volledig vergoed.

Maastricht is met 635 euro dan wel weer de duurste gemeente als het aankomt op de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. Tilburg (494 euro) en Eindhoven het meest (475 euro) volgen. In Den Haag, Almere en Ede is de voorziening kosteloos.

Wanneer alle totale kosten, inclusief aanvraag van een parkeerkaart, medische keuring en aanleg van een parkeerplaats worden opgeteld, dan is Eindhoven met 651 euro de duurste gemeente, gevolgd door Maastricht (635 euro) en Haarlemmermeer (612 euro). In Ede is een gehandicapte het goedkoopst uit (88,50 euro), gevolgd door Almere (113 euro) en Leeuwarden (150 euro).