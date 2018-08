VRE-bacterie aangetroffen in Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Bij enkele patiënten in het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is deze week de VRE-bacterie aangetroffen. Die kan bij ernstig zieke mensen extra problemen veroorzaken. Het ziekenhuis zegt alles te doen om verdere verspreiding te voorkomen.

De besmetting werd vastgesteld op de maag-darm-leverafdeling. Mensen die de bacterie dragen worden al geïsoleerd verpleegd, anderen worden erop gecontroleerd.

De bacterie veroorzaakt geen klachten bij dragers, zoals koorts of diarree. VRE verplaatst zich door direct contact of via voorwerpen zoals de wc-bril. Het ziekenhuis in Nijmegen adviseert iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen. De bacterie verplaatst zich overigens niet door de lucht. (ANP/ Skipr)