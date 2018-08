FWG Progressional People benoemt projectdirecteur

Hans Krikke, voorheen HR-manager bij diverse zorgaanbieders, is toegetreden tot FWG Progressional People als projectdirecteur ad interim. In deze functie richt hij zich onder meer op de verbanden tussen functiewaardering, strategische personeelsplanning en Xelf, de applicatie waarmee organisaties het toekomstige werken in de zorg goed in beeld kunnen krijgen.

Hans Krikke was tot voor kort HR-consultant bij Krikke Conflictbeheersing & Advies. Tot mei van dit jaar werkte hij bij de Noordwest Ziekenhuisgroep als manager P&O, een functie die hij zeven jaar heeft bekleed. Voor die tijd, van 2002 tot 2011, was hij manager P&O bij het HagaZiekenhuis. Krikke heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bij FWG gaat hij zich ook bezighouden met het recent opgestarte HR on demand, een pool van senior HR-professionals die zorgorganisaties op interim-basis kunnen inschakelen. Jan Helmond, algemeen directeur van FWG Progressional People is erg blij met de komst van Krikke. "Als zeer ervaren HR-manager borgt hij nog sterker ons klantperspectief en krijgen we HR-implementatievraagstukken scherper in beeld. Tevens zijn we zo beter in staat de snelle groei van ons advies- en onderzoeksbureau voor de zorg in goede banen te leiden."