VGZ benoemt nieuwe voorzitter raad van commissarissen

Alfred Levi is per 1 september benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Coƶperatie VGZ. Hij volgt Floris Sanders op, die na het aftreden van Rudy van der Meer in november 2017 tijdelijk de voorzittersfunctie op zich had genomen.

Levi is al sinds 2011 lid van de raad van commissarissen van VGZ en onder meer vertegenwoordigd in de auditcommissie en de HR-commissie. In het dagelijks leven is hij Senior Vice President Marketing & Media bij Ahold Delhaize.

Zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van VGZ laten weten blij te zijn dat Levi het voorzitterschap op zich wil nemen. "Hij heeft veel kennis van en ervaring met de organisatie en is uitstekend in staat te verbinden en teamprestaties te optimaliseren", aldus de raden.



De raad van commissarissen van VGZ bestaat verder uit Denise Koopmans, Ingrid Thijssen, Albert Arp, Mel Kroon, Floris Sanders en Lex Steenbergen.