Last onder dwangsom voor Accuraat Begeleid Wonen Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Accuraat Begeleid Wonen in Amsterdam een last onder dwangsom opgelegd. De zorgaanbieder heeft de aanwijzing die de inspectie eerder gaf onvoldoende opgevolgd.

In juni 2018 deed de inspectie samen met de Wmo-toezichthouder van de gemeente Amsterdam onderzoek bij Accuraat Begeleid Wonen. Aanleiding was een anoniem signaal bij de inspectie over een bestuurlijk conflict bij Accuraat, dat zou leiden tot onrust binnen de organisatie, een onstabiele personele bezetting en onvoldoende passende hulp. De inspectie vond de situatie risicovol en legde daarom een aanwijzing op voor de thema’s uitvoering hulpverlening, veiligheid en organisatie.

Bij een nieuw bezoek op 6 augustus constateerde de inspectie dat Stichting Accuraat niet volledig heeft voldaan aan de aanwijzing. De IGJ heeft er onvoldoende vertrouwen in dat zonder het opleggen van een last onder dwangsom de noodzakelijke verbeteringen zullen worden doorgevoerd. De last onder dwangsom gaat per direct in. Bij het uitblijven van de noodzakelijke verbeteringen, moet de zorgaanbieder per week een dwangsom betalen van 1.000 euro met een maximum van 10.000 euro.