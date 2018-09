IGJ geeft tandartspraktijk 0900Dentist aanwijzing

Het bevel aan tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam is beëindigd: er mag weer tandheelkundige zorg worden verleend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan de zorgaanbieder wel een aanwijzing op het gebied van radiologie en infectiepreventie.

In juli legde de inspectie een bevel op aan de tandartspraktijk. De IGJ constateert dat 0900Dentist een groot aantal tekortkomingen heeft weggenomen waardoor er geen acuut gevaar voor de patiëntveiligheid meer is. Maar op een aantal punten blijven tekortkomingen bestaan. "Op het gebied van radiologie en infectiepreventie heeft de zorgaanbieder onvoldoende maatregelen getroffen om aan te kunnen tonen dat de voorwaarden van goede en veilige zorg op dit moment aanwezig zijn."

Vanwege die risico’s acht de inspectie het noodzakelijk om na beëindiging van het bevel een aanwijzing op te leggen. Aan drie van de vijf maatregelen in de aanwijzing moet 0900Dentist direct voldoen, voor de andere twee maatregelen in de aanwijzing heeft 0900Dentist drie maanden de tijd. Als de tandartspraktijk niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.