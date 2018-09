Chiropractoren hebben wachttijden door toestroom patiënten

De toestroom van mensen met nek- en rugklachten naar chiropractorpraktijken groeit zo snel dat lange wachttijden van drie weken en meer geen uitzondering zijn. Sommige praktijken hebben een patiëntenstop ingesteld. Dit meldt de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).

"Het loopt storm in de wachtkamers", stelt voorzitter Gitte Tønner van de NCA. De chiropractoren waren in 2017 samen goed voor rond de één miljoen consulten. "We kregen maar liefst 53.000 nieuwe patiënten. Dat zijn forse cijfers. Ervaring leert dat dat deels een gevolg is van de opleving van de economie. Maar daarnaast studeren er ook te weinig chiropractoren af om de groei aan patiënten in Nederland te kunnen opvangen." Als gevolg moeten mensen met heftige, acute pijn soms twee tot drie weken wachten tot ze aan de beurt zijn voor een behandeling.

Verhuizen

Hier wreekt zich volgens de NCA het feit dat er in Nederland nog geen universitaire opleiding voor chiropractie bestaat. Wie chiropractor wil worden, moet voor lange tijd verhuizen naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië, waar wel universitaire opleidingen tot chiropractor kunnen worden gevolgd. Deze vijfjarige opleidingen kosten al gauw tussen de 60.000 en 80.000 euro. Volgens Tønner is zo’n duur en lang verblijf over de grens vaak net een brug te ver.

"Mede om die reden hebben we zeer recent gesprekken aangeknoopt met enkele Nederlandse universiteiten om hier een hooggekwalificeerde opleiding chiropractie te starten. Men toont serieuze interesse, maar dat leidt niet tot oplossing voor de korte termijn. Tegen de tijd dat hier een opleiding van start kan gaan, zijn we zeker zes tot acht jaar verder. Maar het is hoe dan ook belangrijk dat die er komt voor het aanzien en de continuïteit van de chiropractie in Nederland", zegt de NCA-voorzitter.

Vooroordelen en misvattingen

Tot ongenoegen van Tønner worden Nederlandse chiropractoren nog in de hoek van de alternatieve genezers gezet. Zij zouden met hun universitaire achtergrond eigenlijk tot de reguliere gezondheidszorg moeten behoren, stelt zij, maar omdat er geen universitaire opleiding in Nederland is, moeten chiropractoren zich al decennia verdedigen tegen allerlei 'vooroordelen en misvattingen'.

De NCA verlangt naar eigen zeggen vergelijkbare kwaliteitseisen van zijn chiropractoren als de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) stelt aan onder meer artsen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, psychotherapeuten en apothekers. Leden van de NCA moeten geregistreerd staan in het SCN-register (Stichting Chiropractie Nederland) en voldoen aan een streng kwaliteitsregime, verbonden aan herregistratie iedere vijf jaar.