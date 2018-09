Ede komt 2 miljoen tekort voor Wmo en jeugdzorg

De gemeente Ede komt twee miljoen euro tekort voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Het college van burgemeester en wethouders zoekt naar een oplossing voor de financiële tegenvaller, zo meldt het lokale nieuwsblad Ede Stad.

Bij het opstellen van het bestuursakkoord tussen de vijf collegepartijen is geen rekening gehouden met het financiële gat. In totaal komt Ede op het sociaal domein 9 tot 11 miljoen euro tekort. "Het financieel tekort op het sociaal domein past in het regionale en ook landelijk beeld", zegt de gemeente in Ede Stad. "Vrijwel alle gemeenten hebben grote tekorten. De jeugdzorg is daarin de grootste oorzaak, maar ook op de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet bestaan tekorten."

De kosten voor jeugdhulp nemen ook in 2018 verder toe. Op vrijwel alle vormen van jeugdzorg is een stijging te zien. Door het te verwachten tekort staat Ede op financieel vlak voor een grote taak, aldus het college. "De tekorten zijn sinds de tweede helft van 2018 dusdanig groot dat er een zorgelijk beeld ontstaat. Er moet bijgestuurd worden. Dat gaat niet met één druk op de knop."