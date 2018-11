Marente geeft kookboek voor kleinschalige woongroepen uit

Drie koks van Marente hebben op 15 november een kookboek gepresenteerd. Die is speciaal bedoeld voor zorgverleners die in kleinschalige woongroepen werken.

Dat meldt Marente op haar website. De koks hebben jarenlange ervaring met het koken voor bewoners. Het idee voor het kookboek ontstond nadat koks Jaco en Dirk Pieter voor de tweede keer de hoofdprijs voor het ‘Beste Menu in de Zorg’ wonnen. Marente vond dat hun kennis en ervaring gebundeld moesten worden. De derde kok, Willem Vogels, had al een kookboek voor kinderen op de markt gebracht.

Tips

Het boek staat vol recepten, tips en weetjes gericht op de ouderenzorg. Zo staan op elke pagina tips over bijvoorbeeld het prikkelen van zintuigen, het voorkomen van ondervoeding of het stimuleren van eetlust. Voor iemand met slechte ogen, kan het bijvoorbeeld fijn zijn om groentes met de handen eten in plaats van met bestek. En een andere tip is om bij bepaalde recepten een beetje kaneel te gebruiken, dat is een specerij die ouderen herkennen van vroeger. In het boek krijgen zorgmedewerkers ook praktische handvatten om eventueel samen met bewoners lekkere maaltijden te bereiden.

Alle woongroepen van Marente waar gekookt wordt, krijgen dit vijftig pagina’s tellende kookboek.