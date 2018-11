WKZ start onderzoek naar kinderen met Q-koorts

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) gaat onderzoek doen naar kinderen met Q-koorts. Zij krijgen daarvoor een ton subsidie van de provincie Noord-Brabant. Patiënten zijn een crowdfundingsactie voor meer onderzoek en behandeling gestart. Waarschijnlijk is in totaal vijf ton nodig.

Dat meldt expertisecentrum Q-support 2.0 op haar website. Drie professoren verbonden aan het WKZ starten nu met het schrijven van een onderzoeksopzet. Het betreft Nico Wulffraat, kinderarts en immunoloog/reumatoloog, Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie en onderzoeker in vermoeidheidsklachten bij kinderen en Hans Knoop van het NKCV (Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid).

Het WKZ wil snel beginnen met het zien van kinderen. Over kinderen met Q-koorts is nog erg weinig bekend. Lang is zelfs aangenomen dat kinderen geen langdurige klachten over konden houden aan een besmetting met Q-koorts.