Geriatrie van MC Slotervaart gaat over naar OLVG

De afdeling Geriatrie van MC Slotervaart zet haar praktijk voort in het OLVG. De komende weken gaan de verpleegafdeling en polikliniek samen met medisch en verpleegkundig personeel over naar OLVG locatie west. Patiënten kunnen daar vanaf 26 november terecht.

Dat meldt het OLVG op 19 november. De overgang naar het OLVG gebeurt in nauw overleg met de NZa. De geriaters van MC Slotervaart reageren opgelucht op deze stap. Binnen OLVG kunnen zij de zorg voortzetten en zijn er mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. De continuïteit van geriatrische zorg in Amsterdam is hiermee gewaarborgd.

Migranten

De afdeling Geriatrie van het MC Slotervaart is de oudste van Amsterdam en zelfs een van de oudste van het land. Het heeft onder andere expertise op het gebied van oudere migranten. De afdeling bestaat uit een gespecialiseerd team van geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, neuropsychologen, doktersassistenten en artsen in opleiding tot medisch specialist.

Heftig

"De afdeling Geriatrie van MC Slotervaart is van het hoogste niveau en heeft grote waarde voor de stad Amsterdam", zegt Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur van OLVG. "Wij gaan er alles aan doen om dit niveau vast te houden. Patiënten krijgen de zorg die ze gewend zijn, met de vertrouwde gezichten. Het is belangrijk dat patiënten zich thuis gaan voelen in OLVG. Dat geldt uiteraard ook voor de medewerkers van MC Slotervaart die onze kant op komen. Zij hebben een heftige periode achter de rug."