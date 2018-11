Medisch boekingsplatform solvo neemt eHealth88 over

Het medisch boekingsplatform solvo heeft zorgcommunicatiebureau eHealt88 overgenomen. De CEO van eHealth88, Martine Rooth, is nu ook de nieuwe CEO van de solvo Groep geworden.

Dat meldt solvo op 20 november. Het solvo-netwerk zit achter populaire websites als onder andere gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl. Met meer dan zes miljoen bezoekers per maand is het solvo-netwerk het grootste platform voor online gezondheidsinformatie in Nederland. Het is opgezet door ondernemer Marijn Pijnenburg, die ook achter Funda en Auto.nl zit.

Professionalisering

eHealth88 is in 2014 opgericht door Rooth en richt zich specifiek op online professionalisering van zorgorganisaties en praktijkhouders. eHealth88 is een allround communicatiebureau voor patiëntgerichte zorg en werkt inmiddels voor zorgorganisaties als het Erasmus Medisch Centrum, KNGF, landelijke stichtingen, regionale zorggroepen en ruim tweehonderd eerstelijns praktijken. eHealth88 ontwikkelt websites en apps en adviseert over communicatiemanagement en het toepassen van e-health oplossingen.



Martine Rooth: "Door het samenbrengen van het boekingsplatform, de populaire websites voor online gezondheidsinformatie en het snelstgroeiende communicatiebureau voor patiëntgerichte zorg, hebben we meer slagkracht in bereik, expertise en middelen. Inmiddels werken de teams al samen vanuit onze locaties in Amsterdam en Utrecht."