Henk Bakker benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

De voorzitter van V&VN en scheidend voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis ontving de Koninklijke Onderscheiding op donderdag 28 november uit handen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten voor de samenleving. In het geval van Henk Bakker geldt dit met name voor zijn werkzaamheden voor Koninklijke Kentalis en voor zijn grote betrokkenheid bij V&VN.

Directeur V&VN Sonja Kersten: "Al vóór de oprichting van V&VN droeg Henk Bakker als voormalig verpleegkundige de verpleging een warm hart toe. Als voorzitter van V&VN heeft hij veel contact met verpleegkundigen uit het hele land van ziekenhuis tot wijk, van de verstandelijk gehandicaptenzorg tot militaire missies. Hij weet daardoor goed wat er leeft bij de beroepsgroepen. De afgelopen jaren heeft hij daarnaast als geen ander een brug weten te slaan tussen de dagelijkse werkvloer en de politiek/bestuurlijke realiteit. Het is mede aan de inspanningen van Henk Bakker te danken dat verpleegkundigen en verzorgenden een steeds betere positie innemen in het bestuurlijk krachtenveld van de gezondheidszorg."