apetito gaat maaltijden verzorgen voor Espria

Zorgorganisatie Espria heeft een meerjarig contract gesloten met apetito BV voor het verzorgen van alle hoofdmaaltijden voor haar bewoners en cliënten. Dat betreft de merken Icare, GGZ Drenthe, De Trans en Zorggroep Meander. apetito heeft de centrale keuken “de Korenmaat” inclusief al het personeel, van Espria overgenomen.

Dat meldt apetito op 6 december. Arthur Notermans, lid van de raad van bestuur van Espria, en algemeen directeur van apetito Julius Rorink hebben op 4 december de contracten getekend

Korenmaat

"Een groot aantal locaties wordt nu al beleverd via de Korenmaat en dat aantal kan in de toekomst nog groeien”, zegt Arthur Notermans. “Wij hebben de ambitie om de samenwerking te intensiveren in de komende jaren en onze cliënten en collega’s optimaal te laten genieten van de mogelijkheden.”

Julius Rorink: “Dankzij efficiencyverbeteringen zijn we in staat een financieel voordeel te realiseren voor Espria en zodoende een bijdrage te leveren aan de zorg. De overname van de Korenmaat geeft ons bovendien nog meer mogelijkheden om de cliënten van Espria in hun wensen te voorzien. Bovendien biedt het ons kansen om met name in Noord-Nederland ons ontzorgingsconcept nog verder uit te rollen.”

Zorgconcern Espria verleent zorg aan kwetsbare mensen. De verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Deze zorgaanbieders werken elk in een eigen regio in Noordoost-, Midden- en/of Noordwest-Nederland. apetito BV is onderdeel van de apetito-groep, een internationaal familiebedrijf dat in 1958 is opgericht. Het hoofdkantoor voor Nederland is gevestigd in Denekamp, servicecentra zijn in Drachten, Enschede, Sittard, Nootdorp en Veenendaal.