Blokhuis: geen deadline voor wachttijden ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil nog geen concrete termijn noemen waarbinnen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten zijn opgelost. Dat zei hij donderdag tijdens een debat, tot ergernis van verscheidene Kamerleden.

"Dan steek ik mijn hoofd in een strop'', zei Blokhuis over het stellen van deadlines. Hij wees erop dat de Nationale Zorgautoriteit (NZa) over enkele weken met een nieuw rapport komt over de wachttijden. Uiteindelijk zegde hij wel toe per behandelgroep te willen kijken wat haalbaar is. Voor sommige groepen patiënten zijn momenteel niet genoeg zorgprofessionals beschikbaar, aldus Blokhuis.

Akkoord

De staatssecretaris sluit niet uit dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de ggz. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zette niet haar krabbel onder een recent ggz-akkoord, omdat er geen extra investeringen zijn afgesproken. Over meer geld kan worden gesproken, aldus Blokhuis, maar dan moeten gemeenten wel aangeven waar zij verwachten tegen problemen aan te lopen. Blokhuis gaat de komende tijd vaker om tafel met de VNG en hoopt dat die over enkele maanden alsnog haar handtekening zet onder het zogenoemde hoofdlijnenakkoord. (ANP)