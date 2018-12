Plastisch chirurgen Lelystad gaan zelfstandig verder

De plastisch chirurgen van de failliete MC Groep gaan zelfstandig verder. Daarmee blijft dit specialisme behouden voor Flevoland.

De plastische chirurgie in MC Zuiderzee in Lelystad wordt verzorgd door de Beekman Klinieken, een voormalig onderdeel van de MC Groep. Nu het ziekenhuis failliet is, hebben twee investeerders het team, bestaande uit vier artsen, overgenomen.

Algemeen directeur Werner Beekman zegt dat het volledige team meegaat naar een nieuwe locatie “waardoor we alle behandelingen kunnen garanderen.” Hij hoopt zo snel mogelijk in Lelystad te kunnen opereren. De BeekmanKlinieken hebben al een kliniek in Het Gooi.

In de omgeving van het failliete ziekenhuis is volgens een woordvoerster veel behoefte aan plastische chirurgie “onder andere aan hand-polschirurgie na ongevallen, denk aan de visserij en agrarische sector". (ANP/Skipr)