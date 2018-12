Laatste patiënten MC Slotervaart onder dak

De laatste patiënten van het failliete MC Slotervaart horen voor kerst bij welk ander ziekenhuis ze terecht kunnen. De curatoren sturen op 20 december de laatste veertigduizend brieven uit. Dit schrijft Trouw.

Patiënten die acute hulp nodig hebben zijn al verdeeld. Het gaat nu om mensen die de komende jaren voor controles en andere poliklinische afspraken naar een ziekenhuis moeten. De patiënten zijn verdeeld in overleg met verzekeraar Zilveren Kruis en de ziekenhuizen.



Marcel Paapst, woordvoerder van de curatoren, zegt in Trouw dat het zo lang heeft geduurd door de omvang van de operatie. "De ontvangende ziekenhuizen krijgen er soms duizenden patiënten bij. Dat kan niet zomaar ineens. Nu hebben ze daar de capaciteit voor."



Els Bolding, voormalig voorzitter van de cliëntenraad van het Slotervaart, is blij dat alle patiënten nu weten waar ze aan toe zijn, maar zegt dat het "netter en beter gekund" had. (ANP)