Kabinet schiet Arduin te hulp met anderhalf miljoen

Het kabinet schiet de noodlijdende Zeeuwse gehandicapteninstelling Arduin te hulp. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legt eenmalig anderhalf miljoen bij zodat de kleine instelling het bijna afgelopen jaar rond kan komen.

Arduin had zoveel personeels- en andere problemen en zat zo in geldnood dat patiënten eronder dreigden te lijden, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. De grote zorgorganisatie 's Heeren Loo zal Arduin daarom overnemen en levert nu vast mensen om de Zeeuwse instelling bij te staan.



Arduin kon echter niet uit met het budget voor dit jaar. Omdat het geld voor de gehandicaptenzorg in Zeeland op was, vult De Jonge dat nu aan. (ANP)