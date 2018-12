SymforaMeander draagt alle activiteiten over aan GGz Centraal

Centrum voor psychiatrie SymforaMeander draagt per 1 januari haar psychiatrische zorg volledig over aan GGz Centraal regio Eemland. De meeste activiteiten gaan plaatsvinden op locatie Zon & Schild in Amersfoort.

Dat meldt GGz Centraal op haar website. Zeven jaar geleden hebben Meander Medisch Centrum en GGz Centraal hun krachten gebundeld in SymforaMeander, maar de gezamenlijke onderneming bleek niet krachtig genoeg om zelfstandig te blijven bestaan. Om de juiste zorg te kunnen bieden, moet een ggz-instelling groot genoeg zijn om afspraken met verzekeraars te maken, kwaliteit te garanderen en personeel op te leiden en te behouden. Dat bleek bij SymforaMeander niet het geval. Daarom is in het voorjaar van 2018 besloten de psychiatrische zorg onder te brengen bij GGz Centraal, zegt Arjan Theil, bestuurder van GGz Centraal.

Ziekenhuispsychiatrie

De spoedeisende psychiatrie, polikliniek voor stemming en angststoornissen en de polikliniek voor bewegingsstoornissen als gevolg van medicijngebruik van SymforaMeander gaan naar Zon & Schild. De crisisdienst van GGz Centraal regio Eemland gaat daar ook naar toe.



In Meander blijft een afdeling ziekenhuispsychiatrie aanwezig die valt onder de verantwoordelijkheid van GGz Centraal. De afgelopen periode heeft een tekort aan personeel grote invloed gehad op het behandelaanbod. Dat geldt ook voor de afdeling ziekenhuispsychiatrie. Er is nu een beperkt poliklinisch en deeltijdaanbod. Uiterlijk 1 juni zullen er weer bedden beschikbaar zijn.