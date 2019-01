Inspectiebaas Van Diemen: grote zorgen over jeugdzorg

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor 2019 het meest bezorgd over de jeugdzorg. Dat zegt zij in een interview met het FD.

"Wat wij zien is dat in deze zeer complexe zorg een groot aantal zorgaanbieders actief is, waaronder heel professionele maar ook heel veel kleine instellingen die structureel nog onvoldoende kwaliteit kunnen bieden", zegt Van Diemen in de krant. "Bovendien kent de jeugdzorg grote wachtlijsten."

Zorgpersoneel

In het interview gaat de inspecteur-generaal in op de opgaven waar de zorg in het algemeen en de IGJ in het bijzonder voor staan. Zo staat ook de uitstroom van personeel uit de zorg bij de inspectie op de agenda.

"De zorg in Nederland is ontzettend goed, ik geef die een negen. Toch verlaat een flink aantal mensen de zorg omdat ze geen werkplezier meer hebben", zegt Van Diemen. "Ze voelen zich niet gezien en hun werk wordt te veel bepaald door bureaucratie."

Een overvloed aan controlemechanismen en –systemen die de afgelopen jaren zijn opgezet, "geschreven in een voor veel mensen onbegrijpelijke taal", is daar volgens Van Diemen mede debet aan. "Daar is de zorg in doorgeschoten. We moeten echt terug naar vertrouwen. Vertrouwen gaat om intenties én om competenties en resultaat. Op het moment dat de resultaten er niet zijn en wel de intenties, is de kwaliteit onvoldoende. En ja, als je te sterk uitgaat van vertrouwen, zullen sommige mensen hier misbruik van maken, maar dat voorkom je niet met nog meer regels."

Regiehouder

Naast vertrouwen is het volgens Van Diemen ook belangrijk om in de zorg regiehouders aan te wijzen. Van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zegt Van Diemen slecht te hebben geslapen.

"We wisten dat het kon gebeuren, maar niet zo plotseling, met zulke nare gevolgen voor kwetsbare mensen die op dat moment in het ziekenhuis lagen. (..) Ik denk dat we er niet aan ontkomen om een regiehouder aan te wijzen. Net als in een ziekenhuis, waar er altijd één hoofdbehandelaar moet zijn. Heb je er vijf, dan is niemand verantwoordelijk", aldus de inspecteur-generaal in het FD.