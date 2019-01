Zorgminister genomineerd voor Big Brother Award

Minister Hugo de Jonge (VWS) maakt kans op de Big Brother Awards Expertprijs 2018. De Jonge is genomineerd vanwege zijn 'Concept wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg'. Volgens Bits of Freedom, dat de onderscheiding uitreikt wordt hiermee het medische beroepsgeheim te grabbel gegooid.

Volgens het wetsvoorstel moeten Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ), alle 380 gemeenten, de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie SZW, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, Wlz-uitvoerders, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars patiëntgegevens gaan verstrekken aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Maar ook moeten al deze gemeenten, zorguitvoerders en zorgverzekeraars aan elkaar gevoelige patiëntgegevens verstrekken.

De jury noemt het bestrijden van zorgfraude op zich een goed streven, maar vindt de gekozen aanpak fundamenteel problematisch. "De minister wil dat er op grote schaal medische gegevens van burgers tussen heel veel instanties worden uitgewisseld. Dit is vanuit privacy-overwegingen onacceptabel", aldus Bits of Freedom. "Daarom is minister Hugo de Jonge als initiatiefnemer van het wetsvoorstel genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs 2018."

Eerder werd bekend dat ook minister Hoekstra van Financiën genomineerd is, omdat zijn Belastingdienst inkomensgegevens van burgers deelt met verhuurders. De overige genomineerden worden binnenkort bekendgemaakt. Bits of Freedom reikt de onderscheiding op 22 januari uit.