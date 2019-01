DNA-onderzoek na bevalling comateuze vrouw VS

Alle mannelijke medewerkers van het verpleeghuis in Phoenix waar een vrouw die in een diepe coma ligt onlangs van een baby beviel, moeten DNA afstaan. De politie van de Amerikaanse stad heeft daartoe bevel gegeven, bevestigt ook de Hacienda HealthCare-kliniek zelf aan diverse Amerikaanse media.

De 29-jarige vrouw was meer dan tien jaar geleden bijna verdronken en kwam daardoor in een vegetatieve staat terecht. Met het afnemen van erfelijk materiaal wil de politie erachter komen wie de vrouw zwanger heeft gemaakt.



Tot verbijstering van personeelsleden bracht de vrouw eind december ineens een gezond jongetje ter wereld. De kliniek zelf overwoog daarop ook zelf het personeel om DNA te vragen, maar zag daarvan af omdat dit in strijd zou zijn met federale wetten. "We zullen blijven meewerken met de politie van Phoenix en alle andere onderzoeksinstanties om de feiten boven tafel te krijgen in deze zeer verontrustende en ongehoorde situatie", aldus de kliniek.



De familie van de vrouw heeft via het Openbaar Ministerie laten weten "woedend, getraumatiseerd en in shock" te zijn. De familie ontfermt zich wel over de zuigeling. (ANP)