'Ziekenhuiszorg niet in gevaar zonder Bronovo'

CNV Zorg & Welzijn maakt zich geen zorgen over een eventuele sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Volgens vakbondsbestuurder Joost Veldt zou dat zonder gedwongen ontslagen kunnen omdat er een doorlopend sociaal plan is. Daarbij komt de zorg niet in gevaar omdat er voldoende ziekenhuizen zijn in de regio.

"Er zijn serieuze plannen om het Bronovo te sluiten, maar wij zijn nog niet formeel geïnformeerd. We willen op korte termijn opheldering van de directie, want dit geeft wel een hoop onrust", aldus Veldt.



Volgens een geheim 'herstructureringsplan' dat in handen is van weekblad Den Haag Centraal is het vrijwel zeker dat het Bronovo eind 2021 of begin 2022 zijn deuren sluit. De meeste functies worden overgeheveld naar HMC Westeinde. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open. Het rapport is opgesteld in opdracht van het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.



Drie ziekenhuizen openhouden zou "geen realistische mogelijkheid voor de toekomst van HMC" zijn. Het sluiten van het Bronovo zou betekenen dat er de komende vier jaar ruim 300 banen verdwijnen. Maar dit zou zonder gedwongen ontslagen kunnen.



Eind vorig jaar werd bekend dat het bestuur werkt aan een plan met toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn van de ziekenhuizen. (ANP)