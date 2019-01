Bas Leerink wordt toekomstverkenner zorg Flevoland

Minister Bruno Bruins heeft een ‘toekomstverkenner’ aangesteld die een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 zal formuleren. Dat wordt Bas Leerink, oud-bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente, die in de zomer zijn visie zal presenteren.

Dat blijkt uit de Kamerbrief over overname van zorg door de Antonius Zorggroep, die Bruno Bruins op 10 januari naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin stelt de minister dat er op dit moment nog veel onduidelijk is over de zorg in Flevoland. Zo zijn er ‘veel verschillende geluiden over cijfers en percentages over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde zorgverleners’, zoals bijvoorbeeld kinderartsen.

Inventarisatie

Leerink wordt gevraagd een grondige inventarisatie te doen en vervolgens een beeld te schetsen wat er nodig is op korte termijn, direct vanaf 2020, en lange termijn. Dan gaat het om al dan niet uitbouwen van ziekenhuiszorg, maar ook om de eerste lijn, ambulancezorg, vvt, wijkverpleging, paramedische zorg en Wmo-zorg voor zover die de curatieve zorg raakt.

Partijen

Bas Leerink was eerder bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, bestuurslid bij zorgverzekeraar Menzis, lid van het dagelijks bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en lid van de Raad voor Volksgezondheid. Bruins dat de aanstelling van Leerink door de partijen in Flevoland wordt gedragen.