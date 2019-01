Zilveren Kruis gaat ggz-wachtlijsten te lijf met e-health

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis wil beeldbellen en chatten met een psycholoog komend jaar meer inzetten om wachtlijsten in de ggz te verkorten. Met de inzet van online behandeling behoort het wachten voor een deel van de ggz-patiënten tot het verleden.

Het gaat vooral om angst- en depressiebehandelingen, meldt Zilveren Kruis op haar website. Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis krijgt daar juist veel vragen over en de online behandelingen blijken bewezen effectief. Zorgbemiddeling werkt samen met DiSofa (onderdeel van GGZ-Noord Holland Noord), Interapy en MentaalBeter. Via beeldbellen hebben patiënten direct persoonlijk contact met een psycholoog. Dit kan met een smartphone, tablet of computer. Bij een andere vorm van online behandeling worden opdrachten digitaal ingevuld en opgestuurd en reageert de behandelaar hier online op.

Maatwerk

Online behandeling kan volledig in de plaats komen van traditionele behandeling, maar een combinatie van online en offline is ook mogelijk. “Online therapie kan bijvoorbeeld ondersteunend zijn als je op de wachtlijst staat. We zijn benieuwd naar de resultaten en wat patiënten er van vinden. Behandeling blijft maatwerk en MIND vindt het van belang dat er steeds goed gekeken wordt naar de ernst en complexiteit van de klachten in samenspraak met de patiënt”, zegt een woordvoerster van patiënten- en familiekoepel MIND.

“Wij willen dat patiënten daar zorg krijgen waar zij het liefste zorg ontvangen. Als onze verzekerde het wil en e-health goed aansluit op de zorgvraag kunnen zij direct online met hun behandeling van start”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.