Spaarne Gasthuis wil bariatrie van MC Slotervaart overnemen

Het Spaarne Gasthuis wil de afdeling bariatrische chirugie van het failliete MC Slotervaart overnemen. De organisaties hebben op 22 januari de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en topklinische zorg aan in de regio Haarlem.

De afdeling bariatrische chirugie van MC Slotervaart is een topzorgcentrum voor Bariatrische chirurgie en was daarvoor erkend als internationaal Centre of Excellence. Het Slotervaart werd in het najaar failliet verklaard. Voor het volledige ziekenhuis werd geen mogelijkheid voor doorstart gevonden. Veel van de medische specialismen worden inmiddels door de ziekenhuizen in de regio Amsterdam overgenomen.