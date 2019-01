Omring werkt met supermarkt aan gezondere voeding

Zorgorganisatie Omring gaat samenwerken met supermarktketen DEEN om mensen in Noord-Holland Noord te helpen om gezonder te eten. De activiteiten zijn met name gericht op ouderen. De directies van Omring en DEEN hebben hiervoor het convenant 'Samen sterk voor gezond eten' getekend.

Dat meldt Omring op 30 januari. De samenwerking wordt gestimuleerd door het ministerie van VWS.

Activiteiten

Om mensen te stimuleren om gezonder te eten hebben beide organisaties verschillende activiteiten gepland. Die zijn met name gericht op ouderen, juist om deze doelgroep het belang van gezond eten te laten ervaren. Zo worden lekkere en gezonde recepten gepubliceerd om mensen te helpen gezonder te koken. Een diëtiste gaat met mensen mee de supermarkt in om uitleg te geven over etiketten, ingrediënten en voedingsstoffen. Ook komen er voorlichtingsavonden met informatie over voeding en ouder worden. Dit zijn maar een paar initiatieven die voortkomen uit de samenwerking. Als het aan Omring en DEEN ligt, volgen er nog meer.

Chronische ziekten

"Ruim negentig procent van de 75-plussers heeft tegenwoordig een of meer chronische ziekten", zegt Jolanda Buwalda, bestuursvoorzitter van Omring. "Voeding speelt een belangrijke rol in de behandeling van chronische ziekten en kan bijdragen aan een betere gezondheid. Daarom is voeding een belangrijk thema voor ons in de ouderenzorg."