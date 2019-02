App brengt brandveiligheid zorginstellingen in kaart

Er is een digitaal hulpmiddel voor zorginstellingen gelanceerd om te kunnen aantonen dat zij aan alle wet- en regelgeving op gebied van brandveiligheid voldoen. Dat heet brandcheck en is gebaseerd op de risicomethodiek van TNO.

Dat meldt IVVD (Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid) op 1 februari. Tool 4 Building Quality (TBQ) heeft de brandcheck ontwikkeld. TBQ is een dochter van TNO en ISSO. Via de rapportage laten beheerders en facility managers zien dat zij de maatregelen nemen die de veiligheid van cliënten en medewerkers waarborgen. Met een dashboard ziet de zorginstelling in een scherm de brandveiligheid van de gehele gebouwvoorraad.

Apps

Brandcheck bestaat uit een website met alle gebouwen die een beheerder onder zijn hoede heeft. De site toont de resultaten op verschillende niveaus van de zorginstelling: voor de gehele organisatie, de locatie, het gebouw en de afdeling. Daarnaast zijn er apps voor smartphones en tablets waarmee de beheerder, al lopend door het gebouw, brandveiligheidsscans kan uitvoeren met hulp van plattegronden, foto’s en pinpoints.

Rekenmodel

Het rekenmodel achter brandcheck komt van TNO. Dat rekent alle bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en culturele maatregelen door op hun effectiviteit. Het gaat uit van door de overheid gestelde bouwvoorschriften om brand te voorkomen of te vertragen. Het model doet dit niet alleen vanuit de regelgestuurde benadering, maar hanteert daarbij ook de risicobenadering. De antwoorden van verschillende vragenlijsten worden geanalyseerd en bepaalt of afwijkingen bijdragen aan het brandrisico of dat via gelijkwaardige oplossingen aan de gestelde eisen kan worden voldaan.