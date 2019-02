Aanklaagster tabaksindustrie Lia Breed (68) overleden

Longpatiënte Lia Breed is zondagavond op 68-jarige leeftijd overleden, meldt het AD. Ze leed aan de ziekte COPD, veroorzaakt door zo'n 35 jaar rookverslaving. Samen met anderen klaagde ze de tabaksindustrie aan. Het werd geen rechtszaak, besliste het hof anderhalve maand geleden.

Lia zat de laatste jaren van haar leven in een rolstoel; meer dan drie stappen zetten lukte niet meer. Ze had nog een longcapaciteit van 23 procent. Een dag voor haar dood drukte Lia haar arts op het hart om door te gaan met de strijd tegen tabak en om de ziekte COPD meer bekendheid te geven. Longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en mede-oprichter Stichting Rookpreventie Jeugd, Pauline Dekker, heeft beloofd dat te doen. Als arts mag ze normaal gesproken niet over haar patiënten praten, maar op nadrukkelijk verzoek van Lia maakt ze een uitzondering. (ANP)