ChristenUnie: neem vaccinweigeraar serieus

Ouders die hun kinderen niet willen inenten moet je niet dwingen, maar overtuigen, vindt de ChristenUnie. En dat lukt alleen als je naar hen luistert en hun zorgen serieus neemt, denkt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.

De ChristenUnie neemt daarmee afstand van haar coalitiepartners VVD, CDA en D66. Die voelen wel voor hardere maatregelen. D66 werkt buiten het kabinet om aan een wet die kinderdagverblijven het recht geeft kinderen te weren die niet zijn ingeënt. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sloot afgelopen zomer zelfs een vaccinatieplicht niet uit. Staatssecretaris Paul Blokhuis, een partijgenoot van Dik-Faber, is vooralsnog terughoudend met zulke dwangmaatregelen.

Een Kamermeerderheid heeft weinig geduld met de groeiende groep 'anti-vaxxers', maar Dik-Faber wil "naast bezorgde ouders staan". Zelfs voorlichting en het bestrijden van nepnieuws werken daarom volgens haar averechts. Artsen en de overheid moeten het vertrouwen van huiverige ouders terugwinnen. Daarbij verwacht ze veel van de huisarts.

De SP wil juist een hardere, confronterende aanpak. "Het is belangrijk dat mensen zien wat de mazelen, polio of bof met kinderen doen", zegt Kamerlid Maarten Hijink. "Spreek mensen niet aan op hun gevoel bij vaccinaties, maar op hun gevoel bij dodelijke ziekten." De oppositiepartij wil slachtoffers van ziekten die met vaccins kunnen worden uitgebannen, vaker aan het woord laten in voorlichtingscampagnes van de overheid.

Vaccinatiepaspoort

GroenLinks denkt dat het zou schelen als je eenvoudiger zou kunnen zien welke inentingen je hebt gehad. Ieder pasgeboren kind moet daarom een 'vaccinatiepaspoort' krijgen waarin dat wordt bijgehouden.

De Tweede Kamer spreekt Blokhuis donderdag over zijn plannen om te voorkomen dat nog meer ouders ervan afzien hun kind in te enten. (ANP)