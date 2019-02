18.000 tieners zien af van prik tegen meningokokken

Van de bijna 132.000 13- en 14-jarigen die zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken, hebben ongeveer 18.000 tieners de oproep genegeerd. Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent. Dat blijkt uit gegevens die het AD heeft opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Zeeland en Amsterdam was de opkomst het laagst: daar kwam maar 72 tot 77 procent op voor de vaccinatie tegen de bacterie. In Drenthe daarentegen ging 92 procent van de jongeren in op de uitnodiging om een prik te halen tegen de dodelijke bacterie.



Meningokokkenexpert Arie van der Ende, van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, noemt de opkomst in Zeeland en grote steden 'zorgelijk'. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er sinds 2015 in Nederland 41 mensen zijn overleden aan meningokokken type W. (ANP)