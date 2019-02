Luchtmacht en Tilburgs ziekenhuis wisselen personeel uit

Medisch personeel van de luchtmacht kan bij schaarste of calamiteiten bijspringen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Omgekeerd kan civiel personeel praktisch aan de slag bij de luchtmacht, bijvoorbeeld via stages en tijdelijke functies. Ook wordt er gedacht aan langduriger uitwisselingsovereenkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen en cursussen.

De Koninklijke Luchtmacht en het ETZ hebben hiertoe een op 19 februari een intentieverklaring ondertekend. "De intensievere samenwerking draagt bij aan een bredere ervaringsopbouw bij medisch personeel van Defensie en dat van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis", aldus kolonel Derk Blikman, hoofd Afdeling Gezondheidszorg Operaties en vliegerarts. "Daarnaast toont deze samenwerking bereidheid om werk en organisatie tussen beide partijen te flexibiliseren. Het ETZ is een relatieziekenhuis van defensie, dus civiel-militaire samenwerking is niet onbekend."

Verbreding

Dankzij deze samenwerking kan medisch luchtmachtpersoneel vaker en in een andere omgeving praktijkervaring opdoen. Blikman spreekt in dit verband van “een verbreding van de 'klinische exposure'”. Ook kunnen defensieartsen en verpleegkundigen hun kennis delen met civiele artsen van het ETZ. Vakkennis over uiteenlopende medische ervaringen wordt door de samenwerking beter uitgewisseld.

Capaciteit

Het initiatief vergroot niet alleen de capaciteit bij beide partijen, maar ook de afwisseling en kwaliteit. Zo kan civiel personeel praktisch aan de slag bij de luchtmacht, bijvoorbeeld via stages en tijdelijke functies. Ook kunnen langduriger uitwisselingsovereenkomsten tussen personeel op termijn een mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld tijdens opleidingen en cursussen. Blikman noemt de samenwerking een voorbeeld van de gewenste adaptieve krijgsmacht.